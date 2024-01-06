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        Van'da kar nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

        VAN´da etkili olan kar yağışı nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:25
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        Van'da kar nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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        VAN´da etkili olan kar yağışı nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kent merkezinde dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 221 mahalle 271 mezra olmak üzere 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda ise çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yürütülemiyor. Van'ın bazı ilçelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.

        Başkale ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 27 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi ve karayolları ekipleri yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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