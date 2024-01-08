Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Van'da gençlerle bir araya geldi GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Bakanlık olarak gençlerin yanında olduklarını belirten Eminoğlu, "Onlar arkamızda olduğu sürece biz bu işe heyecanla, motivasyonla, aşkla yapmaya devam ediyoruz" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Van'da farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Bakanlık olarak gençlerin yanında olduklarını belirten Eminoğlu, "Onlar arkamızda olduğu sürece biz bu işe heyecanla, motivasyonla, aşkla yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Çeşitli programlar için Van'a gelen Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Ardından Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ile birlikte İpekyolu Gençlik Merkezi´ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Eminoğlu, merkezdeki değişik branşlarda eğitim alan kursiyerlerle sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Eminoğlu, bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Burada genç nüfusun yoğun olduğu iller Hakkari, Van, Şırnak. O anlamda biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle gençlerimizin her daim yanındayız. Şu anda arkamızda gençler var. Onlar arkamızda olduğu sürece biz bu işe heyecanlı motivasyonunu aşkla yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Eminoğlu, gençler için bir çok alanda çalışmalarının olduğunu ifedi idirik, "Van, Hakkari ve Şırnak'taki bütün bölgede gençlik merkezlerimizle, gençlik kamplarımızla üniversitelerde genç ofislerimizle yine hem kızlarımız, hem erkeklerimiz için yurtlarımızla, spor tesislerimizle birçok anlamda gençlerimizin yanındayız. Yüzme etkinlikleriyle birçok spor branşlarıyla havuzlarımız, olimpik havuzlarımız, spor tesislerimiz var. Bu anlamda burada da özellikle bugün yerinde görmek için şu anda İpekyolu Gençlik Merkezi'ndeyiz. Gençlerimizin atölye çalışmalarını yerinde görmek için onlarla bir araya geldik. Türkiye'nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün vilayetlerimizde 10 binin üzerinde tesisle bütün bu çalışmaları gençlik için yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılının gençliği ve sporun yüzyılı olması için de önümüzdeki bu süreçte de cumhuriyetimizin ikinci asrında da çalışmaya canla başla mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.