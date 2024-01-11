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        Van'da 86 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı

        VAN´da kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:40
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        Van'da 86 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
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        VAN´da kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı. 

        Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 mahalle ve 43 mezra olmak üzere 86 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

        Van-Bahçesaray kara yolu, 80´inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 21 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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