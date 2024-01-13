Van ve Bitlis'te 900 yerleşim yerinin yol ulaşıma kapandı (2)
VANKENT MERKEZİNDE KARLA MÜCADELE
Van´da gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehir merkezindeki ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. 25 ana ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama yapan ekipler, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmalarına devam ediyor.
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