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        Van ve Bitlis'te 900 yerleşim yerinin yol ulaşıma kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:40
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        Van ve Bitlis'te 900 yerleşim yerinin yol ulaşıma kapandı (2)
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        VANKENT MERKEZİNDE KARLA MÜCADELE

        Van´da gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehir merkezindeki ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı. 25 ana ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama yapan ekipler, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmalarına devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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