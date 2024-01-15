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        Van'da Sıhke Göleti kısmen dondu

        VAN'dasoğuk hava sonrası Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:15
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        Van'da Sıhke Göleti kısmen dondu
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        VAN'dasoğuk hava sonrası Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu.

        Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 9 derece olurken, Van-Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti de kısmen dondu. Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki göletin donmuş yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu.

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