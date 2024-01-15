Van'da Sıhke Göleti kısmen dondu

VAN'dasoğuk hava sonrası Sıhke Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 9 derece olurken, Van-Özalp kara yolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti de kısmen dondu. Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki göletin donmuş yüzeyi, güzel görüntüler oluşturdu.

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