Evlat nöbetine katılan anne: Umudumuz her geçen gün artıyor VAN'da çocukları dağa kaçırılan aileler, bu hafta da bir araya gelerek Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüyüp, slogan attı. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, geçen hafta da 2 kişinin daha dağdan geldiğini, umutlarının her gün arttığını belirterek, "Gittikçe umudumuz artıyor. Geçen haftada 2 evladımız geldi. 49 evladımızı kazandık. Her gün bizim umudumuz artıyor. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle biz hepimizle evlatlarımıza kavuşacağız. Biz kandili yerle bir edeceğiz" diye konuştu.

