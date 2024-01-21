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        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebeğe ambulans uçakla İstanbul'a sevk

        VAN'da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:32 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:35
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        Van'da kalp rahatsızlığı olan bebeğe ambulans uçakla İstanbul'a sevk
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        VAN'da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 

        Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı, bebeğin Van'dan İstanbul'a sevki için ambulans uçak tahsis etti. Bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hsatanesi'nden ambulasla alınarak Ferit Melen Havalimanına iniş yapan uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

         

        DHA-Genel - Türkiye-Van - VAN-DHA

        2024-01-21 17:31:46

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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