Van'da kalp rahatsızlığı olan bebeğe ambulans uçakla İstanbul'a sevk VAN'da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

VAN'da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı, bebeğin Van'dan İstanbul'a sevki için ambulans uçak tahsis etti. Bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hsatanesi'nden ambulasla alınarak Ferit Melen Havalimanına iniş yapan uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

DHA-Genel - Türkiye-Van - VAN-DHA

2024-01-21 17:31:46