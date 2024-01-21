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        Üsteğmen Duran'a tur kaptanından ziyaret 

        MUĞLA'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Muğla'lı Üsteğmen Mutlu Duran'ı, Van'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 21:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:20
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        Üsteğmen Duran'a tur kaptanından ziyaret 
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        MUĞLA'da tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Muğla'lı Üsteğmen Mutlu Duran'ı, Van'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

        Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde tur teknesi kaptanlığı yapan Şadi Durmaz, Muğlalı hemşehrisi Üsteğmen Mutlu Duran'ı Van'da tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Duran, iyileşme sürecinin ardından taburcu edileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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