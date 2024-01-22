Van'da yolcu midibüsü devrildi: 7'si çocuk 27 yaralı (2)
YARALILARINHAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazada yaralanan 27 kişiden 11'i, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 5'i ise Gevaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı olarak hastanede bir süre daha tutulacakları belirtildi.
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