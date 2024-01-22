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        Van'da yolcu midibüsü devrildi: 7'si çocuk 27 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:05
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        Van'da yolcu midibüsü devrildi: 7'si çocuk 27 yaralı (2)
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        YARALILARINHAYATİ TEHLİKESİ YOK

        Kazada yaralanan 27 kişiden 11'i, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11'i Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, 5'i ise Gevaş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı olarak hastanede bir süre daha tutulacakları belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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