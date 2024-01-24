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        Van'da 132 kaçak göçmen yakalandı, 12 organizatöre işlem yapıldı

        VAN'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde son bir haftada 132 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 12 organizatör hakkında ise yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:54
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        Van'da 132 kaçak göçmen yakalandı, 12 organizatöre işlem yapıldı
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        VAN'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde son bir haftada 132 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 12 organizatör hakkında ise yasal işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin 15-21 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 32 denetim ve operasyonda yabancı uyruklu 132 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla da 12 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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