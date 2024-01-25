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        Van'da kardan kapanan 429 yerleşim yeri yolunun 228'i ulaşıma açıldı

        VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 429 yerleşim yerinden 228'i ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Kapalı olan 201 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:10
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        Van'da kardan kapanan 429 yerleşim yeri yolunun 228'i ulaşıma açıldı
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        VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 429 yerleşim yerinden 228'i ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Kapalı olan 201 mahalle ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

        Van'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimetreyi, yüksek kesimlerde de 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle Van'da 257 mahalle ve 172 mezra olmak üzere toplam 429 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalarda 228 yerleşim yerinin yolu, yeniden ulaşıma açıldı. 67'si mahalle, 134'ü mezra yolu olmak üzere 201 yerleşim yerinin yolunun açılması için de 390 araç ve 618 personel ile çalışma yürütülüyor.

        Kar yağışının en etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu ise çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023 tarihinden bu yana kapalı tutuluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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