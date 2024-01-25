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        Ara tatilde çocuklardan Van kedilerine ziyaret

        VAN'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan Van kedileri, yarı yıl tatilinde ziyaretcilerini ağırlıyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçisi olan Van Kedi Villası'nda koruma altında olan kedilere, ara tatile giren çocuklar, ilgi gösteriyor. Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Çocukların kedilerle kaynaşması, temas etmesi önemli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:55
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        Ara tatilde çocuklardan Van kedilerine ziyaret
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        VAN'ın dünyaca ünlü, bir gözü mavi diğeri kehribar rengi olan Van kedileri, yarı yıl tatilinde ziyaretcilerini ağırlıyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçisi olan Van Kedi Villası'nda koruma altında olan kedilere, ara tatile giren çocuklar, ilgi gösteriyor. Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Çocukların kedilerle kaynaşması, temas etmesi önemli" dedi.

        Van'ın önemli değerlerinden Van kedileri, kente gelenlerin, görülecek listesinin başında yer alıyor. Van kedileri, sevimli halleriyle ziyaretçilerini, Van Kedi Villası'nda karşılıyor. Her mevsim ziyaretçi sayısı fazla olan Van Kedi Villası'nı, bu günlerde yarıyıl tatili nedeniyle özellikle öğrenciler ziyaret ediyor. Villaya gelen çocuklar, kedileri elleriyle besliyor.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezin, tatilde en çok çocuklar tarafından ziyaret edildiğini ifade ederek, "Çocuklara en çok nereye gitmek istersiniz diye sorsanız ilk sırada Van Kedi Villası yer alır. Şu anda da yarıyıl tatilindeyiz. Öğrencilerin tatili devam ediyor. Biz, çocukların kedilerle temas etmelerini, kedileri sevmelerini çok önemsiyoruz. Çocuklar bu konuda daha hassas, daha bilinçleniyorlar ve ileride bir hayvan sahibi olup ona bakmaları ile ilgili umut verici gelişme oluyor. Çocuklar hayvan sevgisi ile dolu oluyorlar. Dolayısıyla bu yarıyıl tatilinde de Van Kedi Villası çocuklar tarafından yoğun olarak ziyaret ediliyor" diye konuştu.

        'FETHİYE'DEN GELDİK'

        Çocuklarıyla Van'a gelen Esengül Topal, kedileri çok beğendiğini belirterek, "Fethiye'den tatil için Van'a geldik. Hem kar, hem de Van kedilerini görmek için buradayız ve ilk defa geldik. Çocuklar çok eğleniyorlar. Van kedileri çok güzel ve çok sevimliler. Çocuklar da kedileri çok seviyor. Hayvan sevgisi aşılansın diye buraya getirdik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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