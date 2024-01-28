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        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı

        VAN'dakar yağışı nedeniyle kapanan 451 yerleşim yerinden 148'i, ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:40
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        Van'da kardan kapanan 451 yerleşim yeri yolunun 148'i açıldı
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        VAN'dakar yağışı nedeniyle kapanan 451 yerleşim yerinden 148'i, ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

        Van'da dün etkili olup, bu sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde 1 metreyi geçti. Kar nedeniyle Van'da 176 mahalle ve 275 mezra olmak üzere toplam 451 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalarda 148 yerleşim yerinin yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 116'sı mahalle, 187'si mezra yolu olmak üzere 303 yerleşim yerinin yolunun açılması için de 390 araç ve 618 personel ile çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor. Diğer yandan kar yağışının en etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'ten bu yana çığ riski nedeniyle kapalı tutuluyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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