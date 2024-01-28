Van kedileri çiftleşme öncesi özel bakımda VAN'ınönemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi olan Van kedileri, çiftleşme öncesi özel bakıma alındı. Van Kedi Villası'nda bakımı, aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılan Van kedileri inci kefali ile beslenip, çiftleşme dönemine hazırlanıyor.

VAN'ınönemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar rengi olan Van kedileri, çiftleşme öncesi özel bakıma alındı. Van Kedi Villası'nda bakımı, aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılan Van kedileri inci kefali ile beslenip, çiftleşme dönemine hazırlanıyor.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsündeki Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliği ile konukları etkiliyor. Kedilerin neslinin devam için merkezde, önemli çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalar yıl boyu sürerken, doğumları 3 parti halinde gerçekleştiriyor. 2023 yılında toplamda 145 yavrunun dünyaya geldiği merkezde, 2024 yılı için de çiftleştirme hazırlıkları başladı. Hazırlık aşamasında kedilerin bakımı, aşıları, kilo ve sağlık kontrolü yapılıyor. Ayrıca kedilerin protein ağırlıklı beslenmesi için Van Gölü'ndeki endemik tür olan inci kefali balığı veriliyor.

'VAN KEDİLERİ, VAN BALIĞINI ÇOK SEVİYOR'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılını oldukça iyi geçirdiklerini söyledi. Bu sezon için de aylar önce hazırlıklar yapıldığını anlatan Prof. Dr. Kaya, "Programımızı hazırladık. Van kedilerimizin beslenmelerine ayrıca dikkat ediliyor. Haftada 3 gün Van balığı veriyoruz. Van balığı, bizim için ucuz ve çok değerli protein kaynağıdır. Van kedilerinin hamilelik için kondisyon kazanmaları ve iyi bir beslenmeleri gerekiyor. Van kedileri, Van balığını çok seviyor. 1992 yılında kurulan bu merkezde epey bir yol katettik. Hem hayvanların formları hem de orijinalliğine yakınlık açısından epey bir yol aldık. Her geçen sene hayvanların daha kaliteli, daha orijinal olduğunu görmeye devam edeceksiniz. Bizler her sene bir önceki yıldan daha iyi olmanın uğraşını veriyoruz" dedi.