DHA gündeme getirmişti; Nakşin protez kol ve bacağa kavuştu VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için evde eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Nakşin Özdemir (13), hayalini kurduğu protez kol ve bacaklara kavuştu. DHA'nın haberi sonrası tamamlanan para ile yurt dışından temin edilen protezler için 1 yıl eğitim görecek olan Nakşin, sürecin tamamlanması ile hem kol hem bacak protezlerini aynı anda kullanabilecek.

VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için evde eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Nakşin Özdemir (13), hayalini kurduğu protez kol ve bacaklara kavuştu. DHA'nın haberi sonrası tamamlanan para ile yurt dışından temin edilen protezler için 1 yıl eğitim görecek olan Nakşin, sürecin tamamlanması ile hem kol hem bacak protezlerini aynı anda kullanabilecek.

Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir'in 5 çocuğundan en büyüğü, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin, yıllardır öğretmenleri ile evde eğitim görüyor. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Nakşin, her yıl olduğu gibi bu dönem de takdir belgesi alırken; DHA'nın haberi sonrası Nakşin'e protez kol ve bacak için yardım eli uzandı. Haberin ardından hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu para ile yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. 1 yıl sürecek eğitimler sonrası hem kol hem bacak protezlerinin aynı anda kullanabilecek olan Nakşin, sürecin tamamlanması ile yürüyerek okula gitme hayaline de kavuşacak.

'BU YIL, BU HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Çok mutlu olduğunu anlatan Nakşin Özdemir, "Bugüne kadar eğitimimi hep evde gördüm. Benim tek bir hayalim vardı; yürüyerek okuluma gitmek ve arkadaşlarım ile oynamaktı. Bu yıl, bu hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah önümüzdeki yıl protez kol ve bacaklarımla okuluma gideceğim. Kol ve bacakları beraber takamıyorum. Bir süre eğitim gördükten sonra takacağım. Her yıl olduğu gibi bu yıl da takdir belgesi aldım" diye konuştu.

'ŞU AN KOL VE BACAKLARI AYNI ANDA TAKAMIYORUZ'

Mustafa Özdemir de protez kol ve bacaklarının 1 milyon 607 bin TL'ye mal olduğunu belirterek, "Oğlumun doğuştan kol ve bacakları yoktu. Protez takılması için valiliğe müracaat edip, yardım kampanyası için izin aldık. Kampanya kapsamında hayırseverlerden hesabıma 1 milyon 534 bin TL yardım geldi. Daha sonra Ankara'da özel bir medikal firması ile iletişime geçtim. Bizi Ankara'ya çağırdılar. Yurt dışından gelen protez kol ve bacaklar için Nakşin, 1 ay 4 gün orda kalıp, eğitim gördü. Eğitimin ardından Van'a geldik. Oradan bizi buradaki özel bir hastaneye yönlendirdi. Burada da 1 yıl boyunca protez eğitimi görecek. Şu an kol ve bacakları aynı anda takamıyoruz. 1 yıllık süreden sonra ikisini bir arada takacağız. Nakşin'in tek hayali; yürüyerek okuluna gidip, arkadaşları ile oynamaktı. Bu hayalini gerçekleştirdi. İnşallah önümüzdeki yıl yürüyerek okuluna gidecek. Oğlumun kontrolleri için belirli dönemlerde Ankara'ya gidip, geleceğiz. Bunun için de yardıma ihtiyacımız var. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.