Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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