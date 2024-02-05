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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

        VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:55
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
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        VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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