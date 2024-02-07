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        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı

        VAN'da, kar nedeniyle kapanan 264 yerleşim yerinden 65'inin yolu yeniden açıldı. Van'ın Saray ilçesindeki tüm okullar ile Özalp, Muradiye ve Erciş'te ise kırsal ve taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:50
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        Van'ın 4 ilçesinde eğitime kar engeli; 199 yerleşim yeri ulaşıma kapalı
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        VAN'da, kar nedeniyle kapanan 264 yerleşim yerinden 65'inin yolu yeniden açıldı. Van'ın Saray ilçesindeki tüm okullar ile Özalp, Muradiye ve Erciş'te ise kırsal ve taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi.

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 154 mahalle ve 110 mezra yolu olmak üzere 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalarda 65 yerleşim yeri ulaşıma açılırken, kapalı kalan 199 yerleşim yerinin açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kar yağışı sonrası tipinin etkili olduğu Özalp ilçesindeki kırsal mahallelerde ekipler zor anlar yaşarken, evler ise kara gömüldü. Van'ın Özalp, Muradiye ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile kırsal mahalle okulları, Saray ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okulların tamamı, bugün için tatil edildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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