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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 5 organizatör tutuklandı

        VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:27
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        Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 5 organizatör tutuklandı
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        VAN'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i, tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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