Van'da kar yağışı; 257yerleşim yeri ulaşıma kapandı, Başkale'de okullar tatil edildi

VAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 257 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 122 mahalle ve 135 mezra yolu olmak üzere 257 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Yağışın en yoğun olduğu Başkale ilçesinde 35 mahalle ve 29 mezra olmak üzere 64 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının merkezde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı ilçede belediye ekipleri kar temizliği yaptı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullar bugün için, 1 gün tatil edildi.