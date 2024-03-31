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        4 aylık bebeğini öldürüp kendini başından vuran uzman çavuşun durumu ağır, yaraladığı eşinin hayati tehlikesi yok

        VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 aylık bebeği Asel İnci A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:24
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        4 aylık bebeğini öldürüp kendini başından vuran uzman çavuşun durumu ağır, yaraladığı eşinin hayati tehlikesi yok
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        VAN'ın Çaldıran ilçesinde, 4 aylık bebeği Asel İnci A.'yı tabancayla öldürüp, eşi E.C.A.'yı (22) yaraladıktan sonra kendini de başından vuran Jandarma Uzman Çavuş Y.E.A'nın (22) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Omzundan yaralanan E.C.A'nın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, bebeğin cenazesinin ise yakınları tarafından Samsun’a götürüleceği öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çaldıran ilçesinde meydana geldi. Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ve ailevi sorunları olduğu ileri sürülen Jandarma Uzman Çavuş Y.E.A., önce 4 aylık olan bebeği Asel İnci A.’yı tabancayla vurdu, daha sonra da eşi E.C.A.'yı yaralayıp, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlerken, uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne ardından da Van'a sevk edildi. Tedaviye alınan Uzman Çavuş Y.E.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, eşi E.C.A'nın ise hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 4 aylık bebek Asel İnci A.'nın cenazesinin de yakınları tarafından Samsun'a götürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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