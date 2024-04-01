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        Van'da DEM partililer kutlama yaptı

        VAN'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyeleri, seçim sonuçlarını ardından kutlama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:23 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:25
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        Van'da DEM partililer kutlama yaptı
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        VAN’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) üyeleri, seçim sonuçlarını ardından kutlama yaptı.

        Resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin büyük bölümünü kazanan DEM Partililer, kutlama yaptı. HDP İl binası önünde düzenlenen ve kent merkezinde süren kutlamalara katılanlar, Kürtçe müzik eşliğinde halay çekip, araçlarla sevinç turları attı. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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