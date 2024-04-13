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        Çiçeklerin açtığı Akdamar Adası'nda bayram tatili yoğunluğu

        VAN'ın Gevaş ilçesindeki, kentin önemli turistik değerlerinden Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla pembe ve beyaz renge büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:31
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        Çiçeklerin açtığı Akdamar Adası'nda bayram tatili yoğunluğu
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        VAN'ın Gevaş ilçesindeki, kentin önemli turistik değerlerinden Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla pembe ve beyaz renge büründü. Karlı dağları ve turkuaz mavisi göl manzarasıyla ada, 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Van'a gelen turistler, kentin önemli değerlerinden Akdamar Adası ve üzerindeki Akdamar Kilisesi'ni görmeden dönmüyor. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayan ada, yılın her mevsiminde turistlerin ilgi odağı oluyor. Her yıl nisan ayında badem ağaçlarının açmasıyla pembe ve beyaza bürünen ada, bu yıl bu sürecin bayram tatiline denk gelişiyle de ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, havanın da güzel olması nedeniyle adaya gitmek için iskelede uzun kuyruklar oluşturdu. İskeleden adaya ziyaretçi taşıyan teknelerle bayramın 3'üncü gününde 51 sefer yapıldı. Akdamar İskelesi'nde tekne kaptanı olarak görev yapan Mesut Avcı, bayramın ilk gününden itibaren yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "İlkbaharın gelmesi ve badem ağaçlarının da çiçek açmasıyla vatandaşlar akın akın adaya geliyor. Biz de bu kadar yoğunluğa çok şaşırdık. Bu bayram çok yoğun oldu. İnşallah böyle devam eder" dedi.

        Yaklaşık 20 dakikalık tekne yolcuğunun ardından adaya ulaşan ziyaretçiler, her köşede ellerindeki telefon ve fotoğraf makineleri ile o anları ölümsüzleştirdi. Kayseri'den Van'a gelen İrfan Gümüş, "Bu bölgeye daha önce gelmemiştim. İlk defa geliyoruz. Van, Van Gölü çok güzel. Kahvaltısı da harikaydı. Şimdi merak ettiğim Akdamar Adası var. Orayı ziyaret edeceğim" diye konuştu.

        AKDAMAR KİLİSESİ, 2007'DE 'ANIT MÜZE' OLARAK AÇILDI

        İlkbaharda ziyaretçi sayısı artan Gevaş ilçesi sınırlarındaki ada ve üzerindeki, Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatılan Akdamar Kilisesi, 2007'de uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 95 yıl sonra 19 Eylül 2010'da ilk ayin yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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