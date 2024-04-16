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        Van-Bahçesaray kara yolu, kardan temizleniyor

        VAN'da çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan ekipler, 'kar tünelleri' açarak iş makineleri ile ilerliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:20
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        Van-Bahçesaray kara yolu, kardan temizleniyor
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        VAN'da çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan ekipler, 'kar tünelleri' açarak iş makineleri ile ilerliyor.

        Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 16 gün önce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, şu ana kadar yolun 20 kilometresi açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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