Van-Bahçesaray kara yolu, kardan temizleniyor
VAN'da çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan ekipler, 'kar tünelleri' açarak iş makineleri ile ilerliyor.
VAN'da çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan ekipler, 'kar tünelleri' açarak iş makineleri ile ilerliyor.
Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 16 gün önce çalışma başlatıldı. Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolundaki karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken, şu ana kadar yolun 20 kilometresi açıldı.
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