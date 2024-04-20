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        Başkan Zeydan: Kayyum, Van Büyükşehir Belediyesini 8,5 milyar TL borca sokmuş

        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan, kayyum yönetiminin belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktuğunu belirterek, "Ne yazık ki belediyemizde büyük bir tahribat var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:02 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:05
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        Başkan Zeydan: Kayyum, Van Büyükşehir Belediyesini 8,5 milyar TL borca sokmuş
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        VAN Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Abdullah Zeydan, kayyum yönetiminin belediyeyi 8,5 milyar TL borca soktuğunu belirterek, "Ne yazık ki belediyemizde büyük bir tahribat var. 2022 yılında bu borç sadece 400 milyon TL iken, son 1,5 yılda yeni valinin atanmasıyla bu borç 8,5 milyar TL'ye ulaşmış" dedi.

        Van Büyükşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Abdullah Zeydan başkanlığında gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki toplantıda Zeydan ve Eş Başkanı Neslihan Şedal, meclis üyeleri ile tek tek tokalaştı. Meclis toplantısı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Zeydan, kayyumdan dolayı Büyükşehir Belediyesinin iştirakleriyle birlikte 8,5 milyar TL borcu olduğunu söyledi. Oluşan borç nedeniyle belediyenin asli görevlerini dahi yerine getiremez duruma geldiğini belirten Zeydan, "Ne yazık ki belediyemizde büyük bir tahribat var. Bu tahribatı da tüm meclis üyeleriyle birlikte göreceğiz. 2022 yılında bu borç sadece 400 milyon TL iken, son 1,5 yılda yeni valinin atanmasıyla borç 8,5 milyar TL'ye ulaşmış. Belediyelerin de kendi sorumlulukları vardır. Bizim sorumluluklarımız da yol, içme suyu, kanalizasyon, çevre sorunları, park ve bahçeler olmasıyla beraber asli hizmetler dururken, maalesef kayyum döneminde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapması gereken bütün yatırımları ve ihaleleri belediye üzerinden yapıp, büyük bir külfet oluşturulmuştur. Bu borcu da bankalardan çok yüksek faizlerle krediler çekerek yapmışlar. Türkiye Cumhuriyeti’nde yasalar bellidir. Her bakanlığın bütçesi vardır. Bu bütçelerle de bakanlıklar aslı görevlerini yerine getirip, okullar yapıp spor salonları inşa ederler. Fakat bütün bunlar Van’da belediye üzerinden yapılmış. Elbette ki bunun için İçişleri Bakanlığından müfettiş taleplerimiz olacak ve böyle belediyeyi asli görevini yapamaz hale getiren bu milletin hakkını başka kuramlara, yandaşlarına peşkeş çeken, yüksek faizlerle kredi çekenler hakkında da hukuki anlamda ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

        'AMACI DIŞINDA KULLANILAN BİRÇOK ARAÇ VAR'

        Belediye üzerinden kiralanan birçok aracın başka kurumlarda kullanıldığını ifade eden Zeydan, "Sağlık Müdürlüğüne araç kiralanıp verilmiş. Tabii ki; biz bu araçlara dokunmayacağız. Çünkü orada bir kamu hizmeti var, araçlar vatandaşlarımızı hastaneye götürüp- getiriyor. Ama; amacı dışında kullanılan birçok araç var, biz bu araçları tespit ettik. Kiralık 160 araçla ilgili amacı dışında kullanılan araçların tespiti yapılıp, sözleşmeleri feshedildi. Bu çalışmayla araç kira bedeli ve yakıt gideri hesaba katıldığında belediyemize her ay 1 milyon gelir sağlandı" diye konuştu.

        'HALKIN İRADESİ YOK SAYILMAYA ÇALIŞILDI'

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın iradesinin yok sayılmaya çalışıldığını belirten Zeydan, "Seçim sonuçlarının ardından ilimizde bazı girişimlerde bulunularak halkın iradesi yok sayılmaya çalışıldı. Halkın iradesine karşı hukuksuzca bir girişim gerçekleştirildi. Bu süreçte Vanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere adaletten, demokrasiden ve hukuktan yana demokratik tepkisini ve itirazını yükselten tüm toplum kesimlerine teşekkür ediyoruz" dedi.

        Yapılan konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Oylamada; Büyükşehir Belediyesinin 1. Meclis Başkanlığı Vekilliğine Neslihan Şedal, 2. Meclis Başkanlığı Vekilliğine ise Tuncer Sağınç seçildi. Daha sonra plan ve bütçe, sağlık, çevre ve ulaşım gibi komisyonlarının belirlenmesi ile ilgili maddeler görüşüldü. Gündemde olan diğer maddelerin ise önümüzdeki pazartesi günü saat 15.00'te görüşülmesine karar verileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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