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        Van-Bahçesaray kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı

        ÇIĞ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 36 kilometre ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:00
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        Van-Bahçesaray kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açıldı
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        ÇIĞ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunun açılması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 36 kilometre ulaşıma açıldı. Yer yer çığların indiği bölgede kar tünelleri açarak ilerleyen iş makineleri, kapalı kalan 6 kilometrelik yolu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 26 gün önce çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, yer yer inen çığlardan ve kardan kapanan yolda 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açılırken, kapalı kalan 6 kilometrelik yolun önümüzdeki salı gününe kadar açılacağı belirtildi.

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