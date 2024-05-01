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        Van'da 1 Mayıs Bölge Mitingi

        VAN'da düzenlenen 1 Mayıs Mölge Mitingi'nde konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülürse emin olun ki ayrılan o devasa bütçeler işçiye, emekçiye kalır ve bizim ekmeğimiz daha çok büyür.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:30
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        Van'da 1 Mayıs Bölge Mitingi
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        VAN'da düzenlenen 1 Mayıs Mölge Mitingi'nde konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülürse emin olun ki ayrılan o devasa bütçeler işçiye, emekçiye kalır ve bizim ekmeğimiz daha çok büyür. Ben Van'dan Türkiye halklarına, başta Türk işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türk ve Kürt işçileri birbirinden ayrılıyorlar. Oysa Kürt’ün de Türk’ün de Arap’ın da ekmeği bütün halkların emeği eşit bir şekilde küçülüyor" dedi.

        Van’da, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Van Barosu, Van Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ile Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Van Bölge Mitingi saat 11.00'de yürüyüş ile başladı. Milli Egemenlik Caddesi'nde düzenlenen mitinge Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de katıldı. Mitingin yapılacağı alanda polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

        'SAVAŞ İSTEMİYORUZ, BARIŞ DİYORUZ'

        1 Mayıs mitinginde konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, savaş ve çatışma politikalarının ekmeği küçülttüğünü belirterek, "Türkiye'de ekmeğimizin küçülmesinin en büyük nedenlerinden biri devam etmekte olan savaş ve çatışma politikalarıdır. Bu ülkede 40 yılı aşkındır devam eden Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi konusundaki taleplerimize, bu iktidar ve ondan öncekileri tankla topla mermiyle silahla yanıt verdi. Bir kadın pazarda soğanın ne kadar pahalı olduğunu söyledi. Erdoğan dedi ki 'Sen merminin fiyatını biliyor musun?' Patates, soğan pahalı, çocuklarımıza yemek yapamıyoruz diyen kadına cumhurbaşkanının verdiği cevap mermi fiyatını biliyor musun? Biz mermi fiyatını bilmiyoruz öğrenmek de istemiyoruz. Çünkü biz savaş istemiyoruz. Çünkü biz barış istiyoruz. Çünkü biz ekmeğimizi küçülten, bizler arasında Türk, Kürt işçileri arasında nifak tohumları ekmeyi amaçlayan çatışmacı zihniyete karşı, barış diyoruz" diye konuştu.

        ‘BİRLİKTE AÇ KALIYOR, BİRLİKTE SUSUZ KALIYORSAK BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ’

        Hatimoğulları, şöyle devam etti:

        "Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülürse emin olun ki ayrılan o devasa bütçeler işçiye, emekçiye kalır ve bizim ekmeğimiz daha çok büyür. Ben Van'dan Türkiye halklarına başta Türk işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türk ve Kürt işçileri birbirinden ayrılıyorlar. Oysa Kürt’ün de Türk’ün de Arap’ın da ekmeği bütün halkların emeği eşit bir şekilde küçülüyor. Biz burada özellikle Türk işçi kardeşlerimize sesleniyoruz. İşçilerin, emekçilerin arasındaki dayanışmayı ortadan kaldırmaya çalışan bu anlayışa karşı bize düşen büyük görev dayanışmayı daha çok büyütmektir. Birlikte aç kalıyoruz, birlikte susuz kalıyorsak birlikte mücadele edeceğiz. Ve onlar savaşa yatırım yaptıkça, biz buradan savaşa için değil barış için bütçe diyoruz. Barış diyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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