Van'ın İpekyolu Belediyesi'nde işten çıkartılanlar kararı protesto etti

VAN'da sendika üyeleri ve işçiler, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı İpekyolu Belediyesi’nin 185 personelin işine son vermesini protesto etti. İpekyolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise belediyeyi 1 milyar 123 milyon 645 bin lira borç yükü ile devraldıklarını ve belediyenin aylık bütün gelirlerinin sadece personel maaşlarına yetemez hale getirildiği belirtilerek, "Asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet de sunabilecek bir belediye hedefi ile son 6 ay içerisinde belediye şirketinde işe başlatılmış herkesin işine son verilmesine derin üzüntü yaşayarak karar vermiş bulunuyoruz" denildi.

İpekyolu Belediyesi tarafından dün işine son verilenler, bugün HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplanarak kararı protesto etti. HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart’ta seçimi kazanan DEM Parti eş başkanları Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ’ın 185 emekçiyi haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkardığını söyledi. Belediye başkanlarının ilk icraatının, İpekyolu halkına gece-gündüz, kar-kış, bayram, tatil demeden fedakarca çalışan işçileri, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarmak olmasının iyi niyetle açıklanabilecek bir durum olmadığını ifade eden Akdeniz, "İşçi arkadaşlarımızın iş akitlerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın hemen ertesinde sonlandırılması, İpekyolu Belediyesi yöneticilerinin emeğe ve emekçiye bakışını, samimiyetsizliğini ortaya koymuştur. Seçimden önce belediye işçilerinden oy isteyen İpekyolu Belediyesi Başkanı Cevdet Altındağ, şimdi aynı işçileri sırtından vurmaktadır. Belediye emekçilerini seçim öncesinde sıçrama tahtası olarak gören ve sonra da onlara ihanet eden zihniyet, yenilmeye mahkumdur. İpekyolu Belediyesi Başkanı Cevdet Altındağ, sendikamız üyesi 185 işçi arkadaşımızın iş sözleşmelerini hukuka aykırı şekilde feshetmekle kalmamış, 380 arkadaşımızın iş sözleşmesinin de feshedileceğinin sinyalini vermiştir" dedi.

BELEDİYE YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İpekyolu Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada, belediyeyi 750 milyon lira banka kredi borçları olmak üzere toplam 1 milyar 123 milyon 645 bin lira borç yükü ile devraldıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Belediye kanunun 49. maddesine göre, Belediye Personel Şirketi dahil tüm personele ödenecek toplam miktar, bütçe gelirlerinin yüzde 40’nı geçemez kuralı var iken, kayyım döneminde 2023 yılında bu oran yüzde 58 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 2024 yılı için çok daha yüksek olacaktır. Seçime 5-6 ay kala 2023 yılı Kasım ve Aralık aylarında yüzlerce kişi belediye şirketi üzerinden işe alınmış, seçime 45 gün kala 2024 Şubat ayında tüm işçi maaşlarına yüzde 90 üzerinde artış öngören 3 yıllık bir Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, belediyenin aylık bütün gelirleri sadece personel maaşlarına yetemez hale getirilmiştir. İlgili mevzuata göre, belediyemizin (500 bin-599 bin nüfusa göre) norm kadro sayısı işçi ve memur toplamı 1035 olması gerekirken sadece şirket personeli sayısı 1104 kişidir. Halkın beklediği kent temizliği, yol yapımı, akaryakıt alımı, park bahçe işleri, ihalesi devam eden yapım işleri ile sınırsızca kullanılan banka kredilerinin geri ödenmesine tek kuruş kalmamaktadır. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı çok açıktır ve önlemler almayı gerektirmektedir. İşsizliği ve yoksulluğu iliklerine kadar yaşayan kentimizde herkesin sürekli-güvenceli bir işte çalışması, düzenli bir gelire sahip olması kadar doğal bir durum olamaz. Bunun yol ve yöntemi de üretim ve istihdam alanlarının oluşturulması ile mümkündür ve genel idarenin sorumluluğundadır. Asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet de sunabilecek bir belediye hedefi ile son 6 ay içerisinde belediye şirketinde işe başlatılmış herkesin işine son verilmesine derin üzüntü yaşayarak karar vermiş bulunuyoruz.”