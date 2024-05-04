Jandarma, inci kefali nöbetinde

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme döneminin girmesiyle av yasağı başladı. Avlanmanın yasak olduğu 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Jandarma Komutanlığı, kaçak avcılara yönelik hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Ekipler, havadan dron ile bölgeyi tararken, gölde de botlarla devriye atıyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalleri, üreme dönemlerinde ise tatlı suya ihtiyaç duyuyor. Her yıl üreme dönemleri olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yaşam alanı olan Van Gölü'nden çıkarak akarsulara göç eden inci kefalleri, akıntının tersine yüzerek büyük göç yolcuğuna çıkıyor. Bu 3 aylık dönemde ise inci kefali için av yasağı uygulanıyor. Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel güzellik sunan balıkların avlanmaması için de jandarma ekipleri kıyıda ve gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Edremit Asayiş Bot Timleri, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı Alpaslan Jandarma Karakol komutanlığı ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle göçün gerçekleştiği akarsularda nöbet tutarak kaçak avcılara yönelik denetim yapıyor.