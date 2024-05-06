Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

VAN'ın Başkale ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı, araçlar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

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