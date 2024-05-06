Başkale'de sağanak yerini kar yağışına bıraktı, ilçe beyaza büründü (2)

TENDÜREKGEÇİDİNDE TİPİ ETKİLİ OLDU

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinin arasında bulunan Tendürek Geçidi'nde de yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı. Buzlanmanın da yaşandığı geçitte ulaşım aksarken büyük bölümü TIR, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından mahsur kalan araçların sürücüleri, kontrollü bir şekilde yoluna devam etti.