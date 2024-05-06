Van Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılanlar eylem yaptı

VAN'da sendika üyeleri ve işçiler, Van Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılanlar için eylem yaptı. HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi'nin ardından şimdi de Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de 400'ü aşkın üyelerinin işten çıkarıldığını ve belediyenin ekonomik durumunun, işçinin iş akdini fesih için gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan işten çıkarmalar, bugün protesto edildi. HAK-İŞ öncülüğünde Van Büyükşehir Belediyesi önüne gelen sendika üyeleri ve işçiler, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin 400'ü aşkın üyelerinin işten çıkartıldığını söyleyerek şöyle konuştu: