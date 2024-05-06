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        Van Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılanlar eylem yaptı

        VAN'da sendika üyeleri ve işçiler, Van Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılanlar için eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:50 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:55
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        Van Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılanlar eylem yaptı
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        VAN'da sendika üyeleri ve işçiler, Van Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılanlar için eylem yaptı. HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi'nin ardından şimdi de Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de 400'ü aşkın üyelerinin işten çıkarıldığını ve belediyenin ekonomik durumunun, işçinin iş akdini fesih için gerekçe gösterilemeyeceğini söyledi.

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan işten çıkarmalar, bugün protesto edildi. HAK-İŞ öncülüğünde Van Büyükşehir Belediyesi önüne gelen sendika üyeleri ve işçiler, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'nin 400'ü aşkın üyelerinin işten çıkartıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

        "Sizler, hizmet üretmek için bahane değil, çare üretmek zorundasınız. Sizler belediye çalışanlarına, gece başını yastığa koyduğunda 'Yarın ne olacağım' diye düşünmeyecek, endişeden uzak, huzurlu bir iş ortamı sağlamak zorundasınız. Van sizden bunu bekliyor. Van halkı sizden hizmet bekliyor. Ancak seçimden bugüne ortada hizmet adına hala bir şey yok. Sadece işçi kıyımı var. Yapamıyorsanız bırakın o koltukları. Hiçbir gerekçe, çalışanların ekmeğiyle oynamayı meşrulaştırmaz. Kamuoyuna açıkladığınız sözde ekonomik gerekçe, gerekçe değildir. Bu, minareye kılıf hazırlamaktır. Herkes biliyor ki yeni işe alımlar için sözde gerekçelerle zemin hazırlanmaktadır. Herkes biliyor ki asıl amaç; mevcut işçi arkadaşların iş akitlerini feshedip yerine kendi partililerini almaktır. Başka bir deyişle; DEM Parti'lileri işe almak için yer açılmaktadır. Sayın Zeydan, Sayın Şedal, hukuksuz ve keyfi işçi kıyımına son verin."

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