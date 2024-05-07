Van'da kent merkezinde dolu, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

VAN'da sağanak sonrası dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı çevreyi yer yer beyaza bürürken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin de uyarılarda bulunduğu kentte 5 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanağın ardından başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren ve şiddetini artıran dolu yağışı nedeniyle kentin bazı noktaları beyaza büründü, cadde ve sokaklar ise suyla doldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altlarına sığınarak yağışın durmasını bekledi.