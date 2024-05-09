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        Van Gölü'nde 300 metre ağ ve 300 kilo inci kefali ele geçirildi

        VAN'ın Erciş ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Van Gölü'ne atılmış tek parça halinde 300 metre uzunluğunda misina ağ ile 200 kilosu canlı, 300 kilo inci kefali ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:23 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:25
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        Van Gölü'nde 300 metre ağ ve 300 kilo inci kefali ele geçirildi
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        VAN’ın Erciş ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından Van Gölü’ne atılmış tek parça halinde 300 metre uzunluğunda misina ağ ile 200 kilosu canlı, 300 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar kurtarılarak tekrar göle salındı.

        Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik gece gündüz denetim yapıyor. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gölağzı Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda, Van Gölü’ne atılmış 300 metre uzunluğunda misine ağı ve ağlara takılmış, 200 kilosu canlı 300 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar doğal yaşamına bırakılırken, ölü balıklar ise Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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