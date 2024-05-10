Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanılan 3 ton ölü, 300 kilo ise canlı inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bot Timleri, Van Gölü'nde yaşayan, üremek için 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanması yasak olan inci kefaline yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Erciş ilçesinin Kasımbağı mevkiinde gece yarısı yaptıkları denetimlerde, kimliği belirsiz kişilere ait göl üzerinde kıyıya paralel halde duran 50 çuval içinde 3 ton ölü inci kefali, yine aynı mevkide branda içinde 300 kilo canlı inci kefal ile 2 şişme bot ve 1 kürek ele geçirdi.