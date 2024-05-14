Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin 12 yaşındaki kızı Sema ise herkesi gözyaşlarına boğdu. Babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sema, "Baba bizi niye bıraktın. Baba mekanın cennet olsun" diyerek dakikalarca gözyaşı döktü. Törende, gözyaşlarını tutamayan şehit yakınlarını jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.

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