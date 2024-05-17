Martılar, avlanması yasak göç yolundaki inci kefallerini yakalıyor

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin tatlı sulara göçü sürüyor. Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan inci kefalleri, boylarını aşan engelleri geçerken, martılar da onları yakalayıp yiyebilmek için bekliyor.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara ihtiyaç duyan inci kefalleri için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı bulunuyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkan inci kefalleri, nesillerini devam ettirebilmek için bu dönemde zorlu bir mücadeleye başlıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşan inci kefallerinin bu görüntüsünü ise görsel şölen sunuyor. Bu dönemde martılar ise kolay avlayabildikleri balıkları yemek için derelerde nöbet tutuyor. İnci kefalleri nesillerini devam ettirebilmek için yoğun çaba harcarken, martılar da karınlarını doyurmaya çalışıyor. Kimi zaman birbirleriyle yarışan martıların o anları ise ilginç görüntüler oluşturuyor.