Van'da Kobani davası cezalarına tepki

HALKLARIN Eşitlik ve Demokasi Partisi (DEM) İl Örgütü tarafından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında verilen cezalara basın açıklaması ve oturma eylemi ile tepki gösterildi.

Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada çıkan cezalarla ilgili DEM Parti İpekyolu İlçe binası önünde yapılan basın açıklamasında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Açıklama metnini okuyan DEM Parti Van il yöneticiierinden Yakup Almaç, "Kobani kumpas davası, IŞİD'e karşı mücadele edilmesini talep edenlerin yargılandığı bir dava olmuştur” dedi. “Türkiye hukuk tarihinde kara bir gün olmuştur. Kürt halkının demokratik siyaset hakkına, seçilmiş temsilcilerine verilen bu cezalar, haklı davamızı göstermektedir” diyen Almaç, şunları söyledi:

“Bizler, söz konusu olunca hukukun evrensel ilkeleri, anayasa mahkemesi kararları, AİHM kararları askıya alınmakta, hukuk uygulanmamaktadır. Kobani'de yaklaşık 400 yıl için verilen ceza kararları bağımsız, tarafsız bir yargı kararı değil, saray güdümlü milli yargının kararıdır. Bu kararların hukukta yeri yoktur. Hukuki delillerle ispatlanamayan iddialar, hukuk dışı delilerle ispatlanmaya çalışılmıştır. Arkadaşlarımız 8 yıldır hukuk dışı bir şekilde tutuklu kaldıktan sonra bu cezalara da hükmedilmesi her açıdan yasa ve ahlak dışıdır. Bu dava her yönüyle hukuk dışı siyasi bir davadır. Siyasetçilerimiz konuşma ve ifade özgürlüğüne yönelik olan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Dün Türkiye hukuk tarihine, yargı tarihine dün yine kara bir leke daha sürüldü. Dün Sincan'da AKP-MHP milli yargısı tarafından bir hukuk katliamına daha imza atılmıştır."