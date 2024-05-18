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        Başkale'de askeri araç devrildi: 11 yaralı

        HarunAKSU/BAŞKALE, (Van)- VAN'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:35
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        Başkale'de askeri araç devrildi: 11 yaralı
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        HarunAKSU/BAŞKALE, (Van)- VAN'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

        Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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