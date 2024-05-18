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        Mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı; ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        VAN'ın Erciş ilçesi Kızılören Mahallesi'ne bağlı yaylada arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için dağa çıkan Feyaz Aslan (35), uçurumdan düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:37 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:40
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        Mantar toplarken uçurumdan düşüp yaralandı; ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        VAN'ın Erciş ilçesi Kızılören Mahallesi'ne bağlı yaylada arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için dağa çıkan Feyaz Aslan (35), uçurumdan düşerek yaralandı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin ulaştığı Aslan, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

        Erciş ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yaşayan Feyaz Aslan, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için Şimo yaylasına gitti. Aslan, mantar toplarken dengesini kaybedince yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştü. Aslan'ın düştüğünü gören arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu'nun talimatıyla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirli bir bölgeye kadar araçlarla giden ekipler, daha sonra yürüyerek Aslan'ın düştüğü yere ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aslan, sedye ile ambulans helikopterin iniş yaptığı bölgeye kadar taşındı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alınan Aslan'ın sol ayağında kırıklar olduğu tespit edildi. Aslan'ın tedavisi devam ediyor.

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