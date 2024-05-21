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        Van'da kayalıklara çıkıp intihara kalkışan genç kız, 2 saatte ikna edildi

        VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki genç kız, ekipler tarafından 2 saatte ikna edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:25
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        Van'da kayalıklara çıkıp intihara kalkışan genç kız, 2 saatte ikna edildi
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        VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki genç kız, ekipler tarafından 2 saatte ikna edildi. 

        Olay, saat 17.20 sıralarında Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi’ndeki kayalık bölgede meydana geldi. Mahalle yakınındaki kayalık alana çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu genç kız, yaklaşık 2 saatte ikna edilerek kayalıklardan indirildi. İkna edilen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Gürpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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