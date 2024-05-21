Van'da kayalıklara çıkıp intihara kalkışan genç kız, 2 saatte ikna edildi

Olay, saat 17.20 sıralarında Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi’ndeki kayalık bölgede meydana geldi. Mahalle yakınındaki kayalık alana çıkıp intihar girişiminde bulunan genç kızı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çabaları sonucu genç kız, yaklaşık 2 saatte ikna edilerek kayalıklardan indirildi. İkna edilen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Gürpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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