Van'da ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor; 30 ton inci kefali ele geçirildi

VAN Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ederken, ekiplerin karada ve göl üzerinde kaçak avcılara yönelik denetimleri sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, yapılan denetimlerde şu ana kadar 12 ton 200 kilosu canlı toplam 30 ton inci kefali ile 4 bin 600 metre manyat ve uzatma ağının ele geçirildiğini, kaçak avcılık yapan 71 kişiye ise toplam 790 bin TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan itibarıyla başladı. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve zabıta ekipleriyle tatlı su kaynaklarında 7/24 nöbet tutuyor.