Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı, 13 organizatöre adli işlem yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kentte, 20-26 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 220 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 13 organizatör hakkında ise adli işlem yapıldı.

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