Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı, 13 organizatöre adli işlem yapıldı

        VAN'da, jandarma operasyonu ve yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 220 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 13 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı, 13 organizatöre adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da, jandarma operasyonu ve yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 220 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 13 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kentte, 20-26 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 220 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 13 organizatör hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!

        Benzer Haberler

        Van'da akademisyen ve öğrencilerden İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kamp...
        Van'da akademisyen ve öğrencilerden İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kamp...
        Van'daki şenlikle 21 yılda binlerce çocuk ve genç tiyatroyla buluştu
        Van'daki şenlikle 21 yılda binlerce çocuk ve genç tiyatroyla buluştu
        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri d...
        Van'da öğrenciler ve akademisyenlerin İsrail'e yönelik protesto eylemleri d...
        Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak
        Van'da inci kefallerinin göçü festivalle tanıtılacak
        Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferbe...
        Van'da ekipler, ot toplarken kayalıktan düşerek yaralanan kişi için seferbe...
        Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
        Doğum sonrası rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi