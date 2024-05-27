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        Van Spor FK - 1461 Trabzon FK: 1-1

        STAT:Van AtatürkHAKEMLAR: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Temel VAN SPOR FK: Nurullah Aslan - Ahmet Eren (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:05
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        Van Spor FK - 1461 Trabzon FK: 1-1
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        STAT:Van Atatürk

        HAKEMLAR: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Temel

        VAN SPOR FK: Nurullah Aslan - Ahmet Eren (Dk. 81 Abdulcebrail Akbulut), Miraç Acer (Dk. 80 Medeni Bingöl), Harun Kavaklıdere (Dk. 69 Ahmet Ülük), Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Furkan Sakı, Sinan Kurumuş, Alpay Koçaklı (Dk. 55 Hasan Bilal), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Berke Demircan

        1461 TRABZONSPOR FK: Ömer Kahveci - Abdurrahman Emir Alagöz (Dk. 88 Emirhan Zaman), Tunahan Ergül (Dk. 64 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Dk. 69 Musa Caner Aktaş), Hakan Yeşil, Erkam Kömür (Dk. 89 Buğrahan Karslı), Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Batuhan Kör (Dk. 46 Ali Han Tunçer), Tarık Tekdal

        GOLLER: Dk. 90+1 Furkan Sakı (Van Spor FK), Dk. 90+7 Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK)

        SARI KARTLAR: Ahmet Eren, Nurullah Aslan, Muhammed Gönülaçar, Medeni Bingöl (Van Spor FK), Abdurrahman Emir Alagöz, Ömer Kahveci, Atabey Çiçek, Musa Caner Aktaş, Buğrahan Karslı (1461 Trabzon FK)

        TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanş maçında ACN Türk Sigorta Van Spor FK, sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta rakibini sahasında 2-0 mağlup eden 1461 Trabzonspor FK, bu sonucun ardından play-off finaline adını yazdırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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