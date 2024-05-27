Van Spor FK - 1461 Trabzon FK: 1-1

TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanş maçında ACN Türk Sigorta Van Spor FK, sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta rakibini sahasında 2-0 mağlup eden 1461 Trabzonspor FK, bu sonucun ardından play-off finaline adını yazdırdı.

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