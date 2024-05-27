Van Spor FK - 1461 Trabzon FK: 1-1
STAT:Van AtatürkHAKEMLAR: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Temel VAN SPOR FK: Nurullah Aslan - Ahmet Eren (Dk.
STAT:Van Atatürk
HAKEMLAR: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Temel
VAN SPOR FK: Nurullah Aslan - Ahmet Eren (Dk. 81 Abdulcebrail Akbulut), Miraç Acer (Dk. 80 Medeni Bingöl), Harun Kavaklıdere (Dk. 69 Ahmet Ülük), Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan, Furkan Sakı, Sinan Kurumuş, Alpay Koçaklı (Dk. 55 Hasan Bilal), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Berke Demircan
1461 TRABZONSPOR FK: Ömer Kahveci - Abdurrahman Emir Alagöz (Dk. 88 Emirhan Zaman), Tunahan Ergül (Dk. 64 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek, İlhan Depe (Dk. 69 Musa Caner Aktaş), Hakan Yeşil, Erkam Kömür (Dk. 89 Buğrahan Karslı), Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Batuhan Kör (Dk. 46 Ali Han Tunçer), Tarık Tekdal
GOLLER: Dk. 90+1 Furkan Sakı (Van Spor FK), Dk. 90+7 Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK)
SARI KARTLAR: Ahmet Eren, Nurullah Aslan, Muhammed Gönülaçar, Medeni Bingöl (Van Spor FK), Abdurrahman Emir Alagöz, Ömer Kahveci, Atabey Çiçek, Musa Caner Aktaş, Buğrahan Karslı (1461 Trabzon FK)
TFF 2'nci Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanş maçında ACN Türk Sigorta Van Spor FK, sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta rakibini sahasında 2-0 mağlup eden 1461 Trabzonspor FK, bu sonucun ardından play-off finaline adını yazdırdı.
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