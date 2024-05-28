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        Van'da operasyonlarda 129 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 7 tutuklama

        VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, bin 980 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 67 kişiden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:40
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        Van'da operasyonlarda 129 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 7 tutuklama
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        VAN'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 129 kilo 662 gram uyuşturucu, bin 980 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 67 kişiden 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 20- 26 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 100 kilo 500 gram esrar, 15 kilo 613 gram eroin, 13 kilo 549 gram metamfetamin olmak üzere toplam 129 kilo 662 gram uyuşturucu, bin 980 sentetik hap ve 4 bin 786 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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