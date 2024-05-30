Van'da polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarındaki Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van istikametinden Başkale yönüne doğru seyir halindeki özel harekat ekip aracı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkale ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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