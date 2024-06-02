Beton mikserinin çarptığı bisikletteki öğretmen hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolun karşısına geçtiği bisikletine beton mikseri çarpan Öğretmen Selçuk Kaplan, hayatını kaybetti. Kaza anı, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, dün, ilçeye bağlı eski Emniyet Kavşağı'ndaki İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Beton mikseri, bisikletiyle yolun karşısına geçen Öğretmen Selçuk Kaplan'a çarptı. Çarpmayla Kaplan, beton mikserinin altında kaldı. Çevredekiler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza anı ise mobese kameralarına anbean yansıdı.