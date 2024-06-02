Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Beton mikserinin çarptığı bisikletteki öğretmen hayatını kaybetti; kaza anı kamerada

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolun karşısına geçtiği bisikletine beton mikseri çarpan Öğretmen Selçuk Kaplan, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton mikserinin çarptığı bisikletteki öğretmen hayatını kaybetti; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'ın İpekyolu ilçesinde, yolun karşısına geçtiği bisikletine beton mikseri çarpan Öğretmen Selçuk Kaplan, hayatını kaybetti. Kaza anı, mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, dün, ilçeye bağlı eski Emniyet Kavşağı'ndaki İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Beton mikseri, bisikletiyle yolun karşısına geçen Öğretmen Selçuk Kaplan'a çarptı. Çarpmayla Kaplan, beton mikserinin altında kaldı. Çevredekiler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza anı ise mobese kameralarına anbean yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!

        Benzer Haberler

        Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi
        Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi
        Van'da 5'inci 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği; inci kefallerini de izledile...
        Van'da 5'inci 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği; inci kefallerini de izledile...
        Van'da, beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü
        Van'da, beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü
        GÜNCELLEME - Van'da beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        GÜNCELLEME - Van'da beton mikserinin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Van'da meton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Van'da meton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Van'da kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen denetimi yapıldı
        Van'da kahvaltı salonlarında gıda güvenliği ve hijyen denetimi yapıldı