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        Van'da bir haftalık eylem yasağı kararı

        VAN Valiliği, kentte 3- 9 Haziran tarihleri arasında gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:31
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        Van'da bir haftalık eylem yasağı kararı
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        VAN Valiliği, kentte 3- 9 Haziran tarihleri arasında gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 7 gün yasaklandığını duyurdu.

        Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ile yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

        "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 3-9 Haziran tarihleri arasında 7 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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