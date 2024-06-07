Tülay Hatimoğulları Oruç: Hakkari'de askeri sokağa indirmek askeri ve siyasal darbenin ta kendisidir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Buradan Saray'a çağrı yapıyoruz. Kürdün seçme ve seçilme hakkını kayyım yoluyla elinden alıyorsan o zaman çık açıkla. 'Kürtler benim yurttaşım değil, sizleri nüfustan çıkarıyorum' deyin. Çıkın bu cesareti gösterin. Arkadan iş çevirmek, kolluk kuvvetiyle birlikte iş çevirmek ve Hakkari'de askeri sokağa indirmek askeri darbenin ve siyasal darbenin ta kendisidir" dedi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırılıp, yargılandığı mahkemece tutuklanması ve yerine kayyım atanması, Van'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, ilçe belediye eş başkanları ve partililerin katılımıyla protesto edildi. Milli Egemenlik Caddesi'ndeki Musa Anter Parkındaki halk buluşmasında konuşan Oruç, Hakkari belediyesine atanan kayyıma karşı her yerde direnişte olacaklarını söyledi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE SİZ TABELA PARTİSİNE DÖNECEKSİNİZ' Kürt halkının kayyıma geçit vermeyeceğini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, "Değerli halklarımız bu mesajı 31 Mart'taki seçimlerde bütün Türkiye'ye ve dünyaya vermiştir. İki şekilde vermiştir bu mesajı. Birincisi kayyım atanmış olan bütün belediyelerimizi tek tek kayyımcı, darbeci anlayıştan ve bu iktidardan geri aldık. İkincisi ise yeni belediyeler ekledik ve AKP 22 yıllık iktidarı boyunca en büyük yenilgisini 31 Mart seçimlerinde almıştır. AKP gerilemektedir, bu ittifak gerilemektedir. Cumhur İttifakı'ndan medet uman kamu çalışanları, özellikle siz yolumuzu iki de bir kesen polisler zannetmeyin ki bu devran size dönecek. Bu devran tersine dönüyor, bu devran sizin işkence ettiğiniz halkın lehine dönüyor, bu devran bu iktidarın lehine değil, artık halkların, işçilerin, emekçilerin, Kürt halkının lehine dönmektedir. Seçimde halk size Türkiye genelinde tarihi bir ders vermiştir. Bu dersin sonuçlarını iyi değerlendirmeyen AKP, iyi değerlendirmeyen Erdoğan, iyi değerlendirmeyen Bahçeli şunu bilmeli ki; önümüzdeki seçimlerde siz tabela partisine döneceksiniz. Zaten tabela partisi olmaya doğru ilerliyorsunuz. Çünkü zalimsiniz, çünkü adaletsizsiniz. Kayyımın Türkiye Cumhuriyeti anayasasında bir karşılığı yoktur. Kayyım yasal değildir, kayyım adeta açık otoriter rejimlerin, padişahlıkların ve krallıkların döneminde dahi icra edilmeyecek kadar antidemokratik bir uygulamadır" dedi.

'SİZ BİZE BASKI YAPTIKÇA HALK BİZE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMAKTADIR' Tutuklanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış ve diğer eş başkanları halkın seçtiğini söyleyen Oruç, "Kayyıma rağmen seçti, gönderdikleri asker ve polis seçmenlerine rağmen seçti. Hakkari halkı askere, polise rağmen, Hakkari'yi açık karakola dönüştürmelerine rağmen halk iradesini DEM Parti'den yana yapmıştır ve Akış'ı eş başkan olarak seçmiştir. Görevden alınıp yerine kayyım atandığı zaman daha hakkında mahkeme kararı bile yoktu. 10 sene sonra bir davayı yeniden dirilterek, daha hakkında karar olmadığı halde valiyi kayyım olarak atıyorlar. Aynı şeyi biz Van'da yaşadık. Van'da Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanımız sevgili Abdullah Zeydan'a memnu haklarını iade ettikleri halde, orada resmi bir imza olduğu halde sanki o imza yokmuş gibi devlet kendini yalanlıyor, devlet kendi kağıdını ciddiye almıyor. Devletin ciddiye almadığı kağıdı yurttaş mı ciddiye alsın. Mehmet Sıddık Akış Kürt halkının iradesidir. Siz bize baskı yaptıkça halk bize daha çok sahip çıkmaktadır" diye konuştu.

'KÜRTLER BENİM YURTTAŞIM DEĞİL, SİZLERİ NÜFUSTAN ÇIKARIYORUM DE' Belediyelere atanan kayyımlların kentleri berbat hale getirdiğini ifade eden Oruç, "Yaptıkları tek şey parayı çalmak ve belediyelere hizmet yapmamaktır. Çünkü Kürde seçme ve seçilme hakkını fazla görüyor. Çünkü Kürde diyor ki, sen benim vatandaşım ve yurttaşım değilsin. Biz de Saray'a çağrı yapıyoruz. Kürdün seçme ve seçilme hakkını kayyım yoluyla elinden alıyorsan o zaman çık açıkla. 'Kürtler benim yurttaşım değil, sizleri nüfustan çıkarıyorum' deyin bakalım. Çıkın bu cesareti gösterin. Arkadan iş çevirmek, kolluk kuvvetiyle birlikte iş çevirmek ve Hakkari'de askeri sokağa indirmek askeri darbenin ve siyasal darbenin ta kendisidir. Bugün üçüncü kez bizim belediyelere kayyım atayan Hakkari'den başlattıkları Erdoğan'ın mesajlarında anladığımız kadarıyla kimi yerlerde devam ettirmeye çalışacaklar. Ama şunu bilsinler ki; bizler her yerde sonuna kadar direneceğiz" dedi.