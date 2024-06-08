Kaçak inci kefali avcılığına dikkat çekmek için bağlamasıyla türkü söyledi

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan fakat üremek için tatlı suya ihtiyaç duyan inci kefalinin nisan ayında başlayan üreme göçü devam ediyor. Binlerce kişi, göçün izlenebildiği Deli Çay'a giderken, halk ozanı Ahmet Poyrazoğlu ise kaçak avcılığa dikkat çekmek için bağlamasını çalıp kendi yazdığı türküyü söyledi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan fakat üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalleri her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme göçüne çıkıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri aşıyor. Erciş ilçesindeki balık bendinde göç devam ederken, yerli ve yabancı turistler de bu dönemde bölgeye akın ediyor. Balıkların kolay avlanabildiği bu dönemde kaçak avcılara yönelik denetimler de sürüyor. Halk ozanı Ahmet Poyrazoğlu ise kaçak avcılığa dikkat çekmek için yazdığı türküyü doğup büyüdüğü memleketi Erciş'teki balık bendinde seslendirdi. Poyrazoğlu, türküsünde, "Çağlar dereleri amman selinen oynar, kükremiş dalgalar, coşmuş dereler, uçar balıkları gölünen oynar, köpürür dalgalar coşar dereler, su olmazsa balıklar nasıl yaşar. Süzülür havada turnam, uçup bizim göle gelin, martılar oynar çaylarda, balık uçar hele gelin" ifadelerini kullandı.