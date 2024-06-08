Van'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
VAN- Başkale kara yolunda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
VAN- Başkale kara yolunda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Van- Başkale kara yolundaki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen biri İran İslam Cumhuriyeti’ne ait 2 TIR, bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 TIR şoförü ile yanlarındaki 1 kişiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
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