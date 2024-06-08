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        Van'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

        VAN- Başkale kara yolunda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:40
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        Van'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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        VAN- Başkale kara yolunda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Van- Başkale kara yolundaki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen biri İran İslam Cumhuriyeti’ne ait 2 TIR, bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 TIR şoförü ile yanlarındaki 1 kişiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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